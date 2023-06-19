«الشباب» تشارك ضمن وفد مصرى فى مؤتمر بون للمناخ بألمانيا

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة الشباب والرياضة للعام الثانى، فى اجتماعات الأجهزة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ بمؤتمر بون للمناخ، بمقر الأمم المتحدة بمدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمشاركة مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الثقافية والمجتمعية، ضمن وفد الحكومة المصرية، فى إطار الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ (COP27).





وجاءت هذه المشاركة للبناء على مخرجات ما تم إنجازه خلال الرئاسة المصرية للمؤتمر فى ملف الشباب، والذى عقد فى شرم الشيخ العام الماضى، وشهدت الرئاسة المصرية عددا من الإضافات غير المسبوقة منها تخصيص جناح للشباب والطفل، وتعيين مبعوث لرئيس المؤتمر للشباب، وإقامة أول منتدى للشباب بناء على توصيات برنامج عمل جلاسكو خلال يوم الشباب والذى أتاح فرصة للتواصل بين المندوبين الشباب ورؤساء وفود المفاوضات والوزراء، بالإضافة إلى التوسع فى الدعم لإقامة مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للشباب COY17 وتوفير إقامات مخفضة للمندوبين الشباب بالمؤتمر، ومن المنتظر انتقال الرئاسة من مصر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ديسمبر المقبل.



وشارك ممثل وزارة الشباب والرياضة فى جلسات (ACE Dialogue) والمعنية بالتمكين من اجل العمل المناخى، حيث أشار إلى عدد من الإحصائيات والاستبيانات التى عقدتها وزارة الشباب والرياضة فيما يخص الوعى لدى الشباب والنشء بالقضايا المناخية، وعدد من التدريبات والبرامج التى تهدف إلى استعراض التجارب الناجحة من الدول المختلفة فى تمكين الشباب والنشء فى العمل من أجل المناخ، كما شارك فى جلسة (Youth Stocktake) لبيان الخطوات القادمة لآليات مشاركة الشباب فى عمليات الاتفاقية، وما تم إنجازه خلال الرئاسة المصرية، بحضور الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر COP28، بالإضافة إلى الاجتماعات التنسيقية لمجموعة G77 لتمكين للشباب والنشء من أجل العمل المناخى.

كما عقد عدد من الاجتماعات؛ منها اجتماع الشباب العربى بمؤتمر بون للمناخ، بحضور ممثلى الشباب عن دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة المغرب، دولة تونس، دولة فلسطين، مصر، والاجتماع الثنائى بين فريق عمل ملف الشباب بين الرئاسة المصرية وفريق عمل الشباب بالرئاسة الإماراتية بقيادة الوزيرة شما المزروعى، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ برئاسة COP28، كما عقدت الرئاسة المصرية اجتماع ثنائى مع دائرة الشباب والنشء بالاتفاقية YOUNGO تم خلاله استعراض الخطوات المتخذة من أجل دمج وتمكين الشباب المصرى على المستويين المحلى والدولى.