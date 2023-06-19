جدة - نرمين السيد - وأضاف جبالى فى تصريحات أمام البرلمان الليبى، نشرتها قناة "القاهرة الإخبارية" منذ قليل: "أتينا للتعبير عن دعمنا للحوار الليبى الليبى، وندعو جميع الأطراف لتغليب المصلحة الليبية". وأوضح رئيس مجلس النواب أن مصر تدعم ليبيا وكل ما يعزز أمنها واستقرارها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حنفى جبالى: مصر تؤكد حرصها على دعم واستقرار ووحدة ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.