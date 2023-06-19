مصر تفوز بجائزة أجفند الدولية للتنمية البشرية لعام 2022

جدة - نرمين السيد - وجاء فوز وزارة الاتصالات عن مشروع التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر فى الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة العمل اللائق والنمو الاقتصادى.

وفاز المشروع فى الفئة الثالثة من الجائزة، المخصصة لمشروعات الجهات الحكومية (الوزارات والمؤسسات العامة) ومؤسسات الأعمال الاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعى.

وفاز المشروع من بين 108 مشروعات، تم ترشيحها للجائزة فى فئاتها الأربعة، تأهل منها للتحكيم 54 مشروعا مستوفيا الشروط، وتبلغ قيمة الجائزة 200 ألف دولار.



ويأتى فوز مصر بالجائزة الدولية تتويجا لجهود وزارة الاتصالات فى تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحقيق التحول الرقمى فى ضوء رؤية مصر 2030، إذ يتم إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كافة قطاعات التنمية المجتمعية، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء قدرات المواطن المصرى، وتشجيع الابتكار والإبداع بما ينعكس على تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمى والدولى.

ويهدف مشروع التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة إلى تحسين جودة حياة الأفراد من خلال تعزيز استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، ونشر الوعى المجتمعى بأهميتها، ودعم التنمية المجتمعية المستدامة عن طريق تطوير القدرات الرقمية للمواطنين وتهيئتهم للتعامل مع عملية التحول الرقمى لبناء مجتمع مصرى يتعامل رقميا فى كل مناحى الحياة.

وتطبيقا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وفيما يخص محور بناء القدرات من أجل التوظيف، يسهم المشروع فى تطويع الحلول التكنولوجية المبتكرة لتطوير المهارات التوظيفية لكافة فئات المجتمع، خاصة الأكثر احتياجا مثل الأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة والشباب، لضمان الحصول على فرص عمل لائقة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والعمل الحر.

وينفذ المشروع من خلال عدة محاور، أهمها:

1. مبادرة قدوة-تك لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

2. مشروع وظائف ومهارات للأشخاص ذوى الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

3. مبادرات التعلم الالكترونى وتأهيل الشباب للعمل الحر

4. مبادرة تفعيل دور نوادى تكنولوجيا المعلومات فى التنمية المجتمعية

وجدير بالذكر أن هذه هى المرة الثانية التى تحصل فيها مشروعات وزارة الاتصالات على جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، إذ سبق الفوز بالجائزة فى عام 2010 عن مشروع تنمية المجتمعات النائية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - واحة سيوة بوصفه أفضل مشروع تنموى متكامل فى الفئة الأولى (تنمية الريف من خلال تقنية المعلومات والاتصال). وتمثل هدف المشروع فى إتاحة الفرصة لسكان واحة سيوة لبناء قدراتهم وتنمية مجتمعهم باستخدام أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وتتمحور جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية حول أهداف التنمية المستدامة 2030، ويمثل واحد من هذه الأهداف موضوع الجائزة فى كل عام. وتنقسم جائزة الأمير طلال إلى أربعة فروع، وتقدم المكافآت المالية للفائزين فى الفئات الأربعة، مع شهادات تقدير ودروع تذكارية. وتخصص الفئة الأولى لمشروعات منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية الدولية والإقليمية، والثانية لمشروعات الجمعيات الأهلية الوطنية، والثالثة لمشروعات الجهات الحكومية (الوزارات والمؤسسات العامة) ومؤسسات الأعمال الاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعى، والرابعة لمشروعات الأفراد.