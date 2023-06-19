3428 فرصة عمل فى 10 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العمل، فى بيان اليوم الإثنين، تلقيها طلبات من 44 شركة قطاع خاص فى 10 محافظات لشغل 3428 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، للتقديم عليها خلال شهر يونيو 2023.





ووجه وزير العمل حسن شحاتة، جميع المديريات بمتابعة هذه الوظائف لحين استلامها من راغبى العمل، وتحرير العقود مع صاحب العمل، وأن تتضمن بنودا تحمى حقوق طرفى العمل "العامل وصاحب العمل".

وقالت الوزارة، إن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عنها كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقى، باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم فرص عمل جديدة، متوفرة فى 10 محافظة، هى: القاهرة، ودمياط، والغربية، والسويس، وبورسعيد، والقليوبية، والشرقية، والبحر الأحمر، وسوهاج، وأسيوط، فى التخصصات التالية: مهندسين مكتب فنى، ومحاسبين، ومراقب جودة، وعمال إنتاج، وعضو فريق، ومندوبين توصيل، وأخصائيين اجتماعيين، ومدرسين جميع التخصصات، وأفراد أمن بمواقع مميزة، ومشرفين رياض أطفال، والتخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وتخصصات أخرى.

وتضمنت النشرة، مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدمجهم فى سوق العمل.