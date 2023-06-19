وزيرة الهجرة تعلن توفير فرص عمل بالمنطقة اللوجستية فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن الاتفاق مع أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة "فيرنبرو جلوبال" للاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية المالكة للمنطقة اللوجستية بكفر الشيخ، بإتاحة مجموعة من فرص العمل المتميزة لخريجى برنامج التدريب الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية الذى تنفذه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الإسكان.





جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة فى وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية بمحافظة كفر الشيخ التى تتبع شركة فيرنبرو جلوبال ويمتلكها المهندس أشرف دوس، رجل الأعمال المصرى بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد أعضاء المجلس التأسيسى لشركة المصريين بالخارج للاستثمار والتى تعمل وزارة الهجرة على تأسيسها لتصبح بوتقة لكل الراغبين من المصريين بالخارج للاستثمار فى مصر فى حضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.



وقالت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة، إن هذا التعاون يعكس العلاقات الوطيدة بين وزارة الهجرة والمهندس أشرف دوس واستمرار للعمل المشترك فى مجالات الاستثمار وكذلك تنفيذ المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" ومراكب النجاة والتى تهدف للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال التدريب والتأهيل للشباب وكذلك إتاحة فرص عمل بديلة وآمنة لهم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الاتفاق يهدف لإتاحة فرص عمل بالمنطقة اللوجيستية ممن تخرجوا فى برنامج تدريب الشباب الخاص المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية ومن بينهم شباب محافظة كفر الشيخ على الحرف المهنية المختلفة المطلوبة للمشاركة فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة (كالنجارة والسباكة والعمارة وأعمال الكهرباء وغيرها) ويأتى ذلك فى ظل التعاون بين وزارتى الهجرة والإسكان ضمن إطار المبادرتين الرئاسيتين حياة كريمة ومراكب النجاة.



وتابعت أن ذلك يأتى تفعيلا لدور وزارة الهجرة فى خلق بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية وقالت نمنح الفرص والأمل للشباب من تدريب وتأهيل من أجل التوظيف ليكون لديهم البديل عن إلقاء أنفسهم فى البحار، موضحة أن توفير فرص العمل للشباب هو السبيل الحقيقى للنجاة والقادر على انتشال الشباب من تلك الأفكار المغلوطة حول الهجرة غير الشرعية وفتح أفاق جديدة ورحبة نحو بناء مستقبل أفضل لهم داخل بلادهم بالإضافة لنشر الوعى المجتمعى بهذه الظاهرة الخطيرة وما تمثله من أضرار بالشباب وأسرهم والمجتمع ككل.

كما أشارت السفيرة سها جندى لمسيرة التعاون بين الوزارة والمهندس أشرف دوس والذى يرجع إلى عام 2020 بتوقيع بروتوكول تعاون لتوفير فرص عمل بالمنطقة اللوجيستية بطنطا لتشغيل العمالة المصرية العائدة من الخارج بسبب التحديات العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وقد تم بالفعل تعيين عدد كبير من العمال والموظفين العائدين من الخارج فى مشروعات المهندس أشرف دوس لارتفاع مستواهم الفنى ومساهمتهم فى تدريب زملائهم على المعايير المرتفعة للعمل.

وتقدم المهندس أشرف دوس بالشكر والتقدير للسفيرة سها جندى وزيرة الهجرة على دعمها الدائم والمستمر منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة كما أنها مؤمنة بما يستطيع المستثمرين المصريين بالخارج تحقيقه من الاستثمار فى مصر ومن هذا المنطلق تعمل بشكل دؤوب للتواصل المستمر مع المستثمرين بالخارج لدعوتهم للاستثمار فى مصر وتذليل كافة العقبات التى من الممكن أن تواجههم كما لمسنا دعمها الكامل فى مشروع المنطقة اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ حتى نتمكن اليوم من وضع حجر الأساس والانطلاق فى بدء إنشاءات المشروع.



وأضاف دوس أن مشروع المنطقة اللوجيستية سيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل وسيكون للمتدربين وخريجى برنامج تدريب وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الإسكان نصيب من هذه الفرص لما لديهم من قدرات وإمكانيات فى مجال عمل مهنية مختلف وكذلك مستوى عال نتيجة تلقيهم هذا التدريب وعلينا الاستفادة منهم فى هذا المشروع الهام.

جدير بالذكر أن مشروع المنطقة اللوجستية بكفر الشيخ مخطط إقامته على مساحة 22 فدانا ويضم مركزا تجاريا كبير ومخازن لوجستية ومبان إدارية وأسواق مفتوحة ومركز تدريب حكومى ومدرسة وغيرها الكثير من الخدمات والذى يستهدف توفير ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ ومحافظات الدلتا.