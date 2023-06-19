بيت الزكاة والصدقات يسدد ديون 25 غارما وغارمة

جدة - نرمين السيد - ذكر بيت الزكاة والصدقات المصرى إنه تم إتمام إجراءات تسديد ديون 25 غارمًا وغارمة خلال يونيو الجارى ممن صدرت ضدهم أحكام بالحبس أو أوقعتهم ظروفهم فى قبضة الديون التى لم يتمكنوا من تسديدها.





وأكد بيت الزكاة - فى بيان اليوم الإثنين - أنه بانتهاء الإجراءات القانونية سيتمكن الغارمون من قضاء عيد الأضحى فى بيوتهم ووسط عائلاتهم وأبنائهم، دون تهديد بالحبس أو الملاحقة القانونية.

وأوضح أن هؤلاء الغارمين تقدموا لبيت الزكاة والصدقات المصرى؛ لمساعدتهم فى تسديد ديونهم المطلوبة عليهم، وعلى الفور فحصت إدارة الشؤون القانونية بالبيت تلك الطلبات واتجه فريق البحث القانونى إلى العناوين المسجلة؛ لاستيفاء الأوراق المطلوبة والاستعلام عن الحالة وكتابة التقرير النهائى.

وأشار إلى أنه ساهم منذ انطلاق برنامج "الغارمين" فى سداد ديون 8000 غارم وغارمة ممن تعرضوا لإجراءات قانونية سواء بالحبس أو التهديد به، بالإضافة إلى تسديد ديون متأخرة لمرافق الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى وإيجارات المساكن، فضلًا عن مصروفات المدارس.

ويقدم بيت الزكاة تلك الخدمة فى صورة مساعدات مباشرة نقدية لدفع وسداد قيمة المديونية على الأفراد الغارمين وممن استدانوا أو اقترضوا لقضاء حوائجهم، وعينية ونقدية لأسر السجناء وأبنائهم، متمثلة فى دفع مصروفات دراسية، وفواتير المرافق (كهرباء - غاز)، ودفع قيمة مواصلات الأبناء وانتقالاتهم، أو شراء الزى المدرسى، وذلك وفقا لإيصالات وإثبات ورقى قانونى، وكذلك من لم يستطع تلقى ذات الخدمة (من المؤسسات الخيرية الأخرى) أو توافر تلك الخدمة بذات الجهات مع تعذر تقديمها أو جزء منها.

ويحرص بيت الزكاة على صرف أموال الزكاة والصدقات فى مصارفها الشرعية؛ إعمالًا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰاتُ لِلۡفُقَرَاءِ وَٱلۡمَسَٰاكِينِ وَٱلۡعَٰامِلِينَ عَلَىۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].