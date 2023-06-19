جدة - نرمين السيد - واطلع الرئيس على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى. ووجه الرئيس باستمرار الجهد المكثف للنهوض بقطاع التعليم العالى والارتقاء بالمستوى الأكاديمى والبحثى للجامعات والمعاهد المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يطلع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.