إطلاق خدمات جديدة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل.. قريبا

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان ورئيس اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى ورئيس اللجنة العليا لميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، الاجتماع المشترك بين اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل، واللجنة العليا لميكنة التأمين الصحى الشامل، وذلك فى أول اجتماع رسمى للجنة التنسيقية بمقر هيئة الهيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات الربط على الكارت الموحد لتقديم الخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحى الشامل، كما استعرض خدمات مركز اتصال منظومة التأمين الصحى الشامل "الكول سنتر 15344"، وآليات استمرار تطويره ورفع كفاءته لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الاتصالات الواردة من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل للحجز للكشف والاستفسارات والشكاوى بأعلى كفاءة وجودة، حيث أن أعداد المنتفعين فى ازدياد مستمر مع امتداد المنظومة لمحافظة تلو الأخرى تباعًا.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه سيتم إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل قريبًا والتى تزيد من تيسير حصولهم على الخدمة الصحية، مشيرًا إلى أن أهمها هو الإتاحة للمنتفع خدمة الإطلاع على الملفات الطبية الخاصة به عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بهيئة الرعاية الصحية بطريقة سرية ومؤمنة بالكامل، إضافة إلى تشغيل خدمات الحجز للمنتفعين للكشف داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة عبر رسائل تطبيق الواتساب والبوابة الإلكترونية للهيئة.

وناقش الاجتماع، تطوير منظومة الصيانة والدعم الفنى لتطبيقات منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تشمل ثلاثة مستويات، تلقى بلاغات الأعطال والدعم الهاتفى، وتحديد الأعطال والإصلاح فى الموقع، والإصلاح من خلال مقدمى الحلول الرقمية، حيث وافقت اللجنة التنسيقية على تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئات الثلاث بالمنظومة مع وزارة الإتصالات لدراسة آليات التطوير بما يضمن كفاءة التشغيل للتطبيقات والاستدامة.

ووافقت اللجنة التنسيقية، على تشكيل لجنة أخرى مشتركة بين الهيئات الثلاث ووزارة الصحة تتولى تقييم العروض وإجراء المفاوضات لتحديد وموافاة وزارة الإتصالات بمتطلبات التطوير وذلك لدراستها ورؤية إمكانية تنفيذها، مما يضمن حوكمة الأداء، لافتة إلى أهمية دراسة ربط قواعد بيانات التأمين الصحى الشامل مع المبادرات الصحية الرئاسية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة، حيث أكد الدكتور أحمد السبكى، أن التأمين الصحى الشامل أحدث نقلة نوعية فى جودة البيانات.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أهمية الاستعداد لنقل الأصول المتبقية من المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وإعداد البنية التحتية المعلوماتية والميكنة والتحول الرقمى للخدمات بها، وتحديد الخطة النهائية لذلك لاستكمال تلك المرحلة.

وتطرق الاجتماع، إلى آخر مستجدات خدمات بيئة الاستضافة لتطبيقات منظومة التأمين الصحى الشامل وآليات استمرارها، كما تطرق إلى موقف استقرار تشغيل أنظمة الرفع المجمع للمطالبات ومعالجتها، إلى جانب إضافة مليون منتفع بمحافظات المرحلة الأولى، وتوفير تطبيقات لإدارة الموارد المؤسسية بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أهمية إنشاء شبكة متكاملة ومترابطة من مقدمى الخدمة الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، سواء من القطاعين الحكومى أو الخاص، لتسهيل وصول المنتفعين للخدمة الصحية وتيسير تنقلهم بين أنواع الرعاية، مؤكدًا أن التطوير والتحديث المستمرين للخدمات أكبر ضمانة لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة والاستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس اللجنة العليا لميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، أن العام المالى القادم سيشهد إطلاق حزمة خدمات إلكترونية تفاعلية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الحجز والرد الآلى من خلال تطبيق الواتساب، مؤكدًا تسخير كافة الإمكانات لتلبية الاحتياجات الخاصة بالدعم التكنولوجى للمنظومة، ونجاح تطبيقها وفقًا لأحدث النظم العالمية.

تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم التعاون بين الهيئات الثلاث بالمنظومة، وتسريع وتيرة تنفيذها بالمحافظات.