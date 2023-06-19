كما وجه الرئيس السيسى بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن، فى ضوء ما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للمواطنين المصريين، بالإضافة إلى دوره فى تنمية المهارات وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، إلى جانب زيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى بأن الرئيس السيسى اطلع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى تهدف لتطوير هذين القطاعين الحيويين، وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية.
كما تناول الاجتماع جهود تطوير بنك المعرفة المصرى لتعزيز مسيرة التعليم والبحث العلمى، لاسيما عن طريق توفير المزيد من المصادر العلمية والبرامج التعليمية والتدريبية المتميزة فى كافة المجالات لجميع الفئات والأعمار، وبما يعزز دوره المهم على أكثر من اتجاه بما فى ذلك المساهمة فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية على المستوى الدولى.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى موقف إنشاء تحالفات على مستوى أقاليم الجمهورية بين مؤسسات التعليم العالى والجهات الاقتصادية المتعددة فى كل إقليم، بهدف تحقيق طفرة تنموية فى الأقاليم الجغرافية المختلفة، وتعزيز التعاون العلمى والبحثى بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال، وتم كذلك تناول الجهود الجارية لإنشاء وتشغيل الجامعات الأهلية والتكنولوجية فى مختلف محافظات مصر، فضلا عن مواصلة وتعزيز عملية التوأمة والشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات الأفضل مستوى العالم. كما عرض وزير التعليم العالى جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية ودورها فى توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يوجه «التعليم العالى» بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.