السيسى يؤكد أهمية العمل الدولى لاحتواء آثار أزمة روسيا وأوكرانيا اقتصاديا

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين، چوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة والأمنية للاتحاد الأوروبى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك سامح شكرى وزير الخارجية، وعدد من كبار مسؤولى المفوضية الأوروبية.





وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد أهمية الاتحاد الأوروبى فى إطار السياسة الخارجية لمصر، سواء من ناحية كونه الشريك التجارى الأول لمصر، وكذلك فى ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التى تجمع بين الجانبين، والتحديات المشتركة التى تواجههما على ضفتى المتوسط.

وأشاد بوريل بالعلاقات المتميزة التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى، منوها إلى الثقل السياسى الذى تتمتع به مصر إقليميا ودوليا، ودورها كمحور للأمن والاستقرار فى المنطقة التى تمر بمرحلة من الاضطراب، مما يجعل مصر شريكا استراتيجيا هاما ومقدرا للاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبى، وتم تأكيد الحرص على استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل لتدعيم علاقات الصداقة بين الجانبين، فى ضوء المصالح والتحديات المشتركة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

كما تطرق اللقاء إلى التنسيق المستمر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية؛ خاصة تطورات الأزمة فى السودان، وأشاد المسئول الأوروبى بالجهود المصرية فى هذا الصدد، سواء ما يتعلق باستضافة اللاجئين السودانيين، أو جهود التهدئة ووقف إطلاق النار.

وتناول اللقاء أيضا مستجدات القضية الفلسطينية فى ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلة، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود سعيا لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية وفق الثوابت والمرجعيات الدولية، بشكل يعيد للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة، وعلى نحو يدعم الأمن والتنمية لجميع شعوب المنطقة.

واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته، بالإشارة إلى أنه تمت أيضا مناقشة آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكد الرئيس فى هذا الصدد أهمية تكثيف العمل الدولى لتلافى واحتواء الآثار الاقتصادية للأزمة على الاقتصاد العالمى والدول النامية خصيصا، فى ضوء التداعيات التى طالت أسواق الغذاء والطاقة والتمويل على المستوى العالمى.