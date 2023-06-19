ننشر تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى فى محافظة القاهرة

جدة - نرمين السيد - عممت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خطابا على الإدارات التعليمية الـ33 التابعة لها، بشأن الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى بأنواعها المختلفة على مستوى المحافظة: صناعى، تجارى، زراعى، فندقى وتعليم مزدوج.





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