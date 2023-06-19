صحراء شرق العوينات تتزين بالقطن قصير التيلة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعد زراعة الأقطان قصيرة التيلة، مستقبل الصناعة الآن، وتعتمد عليها المصانع بشكل رئيسى بنسبة 98.5%، فضلا عن أن زراعة كميات كبيرة منها يوفر نحو مليار دولار سنويا كلفة استيرادها، لذا اتجهت مصر لزيادة المساحات المنزرعة منها، ونجحت وزارة قطاع الأعمال العام، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى زراعة 1000 فدان شرق العوينات.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، تفاصيل زراعة الألف فدان، التى جرى فيها تنفيذ التوصيات اللازمة لزراعتها، وفق توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لوضع مصر ضمن الدول المنتجة والمصدرة لتلك النوعية. زراعات القطن قصير التيلة فى شرق العوينات بحالة جيدة، ومبشرة بنتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، بعدما حققت زراعات الموسم الماضى، نجاحا كبيرا.

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