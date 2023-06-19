الخارجية تشكل مجموعة عمل للتعامل مع حادث غرق مركب قبالة السواحل اليونانية

جدة - نرمين السيد - تتواصل وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارة المصرية فى أثينا، مع الجهات اليونانية المعنية للاطمئنان على أحوال الناجين فى حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء 14 يونيو الجارى، العمل على الحصول على معلومات بشأن هوية المفقودين ومن تم انتشالهم من الضحايا.





وشكلت وزارة الخارجية، مجموعة عمل للتعامل مع هذا الحادث الأليم، تتولى استقبال أسر الضحايا والمفقودين للتوجيه بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها فى إطار جهود التعرف على جثامين الضحايا، وذلك بمقـر مكتب الشؤون القنصلية للمواطنيـن والأجانب والتصديقات فى 7 شارع لاظوغلى- جاردن سيتى- عمارة ايزيس الدور الأول- القاهرة. كما يمكن التواصل على أرقام الهواتف التالية:02-27923050 و02-27923060 و02-27954305. وجددت وزارة الخارجية تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة أنها تواصل العمل المستمر من أجل توفير جميع سبل الدعم لضحايا الحادث وذويهم.

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