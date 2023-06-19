الأرصاد: طقس الثلاثاء حار نهارا.. والعظمى بالقاهرة 32

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بينما يسود طقس معتدل ليلا على كل الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة على فترات متقطعة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 125 متر إلى 175 متر والرياح السطحية شمالية غربية

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 15 متر إلى 225 متر والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 33 22

بنهــــا 32 21

دمنهور 31 21

وادى النطرون 33 20

كفر الشيخ 31 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 21

طنطا 32 21

دمياط 27 20

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 32 21

السويس 33 21

العريش 28 20

رفح 27 20

رأس سدر 34 24

نخل 33 17

كاترين 31 14

الطور 36 26

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 26

الإسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 26 20

السلوم 27 19

سيوة 32 19

رأس غارب 37 26

الغردقة 37 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 37 28

شلاتين 36 27

حلايب 33 28

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 33 20

بنى سويف 33 22

المنيا 34 23

أسيوط 36 23

سوهاج 37 26

قنا 37 27

الأقصر 38 28

أسوان 39 29

الوادى الجديد 39 29

أبوسمبل 40 29