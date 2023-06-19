وزير الخارجية: مصر استقبلت ما يربو على ربع مليون سودانى منذ بدء الأزمة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن مشاركة مصر فى تنظيم هذا الحدث تأتى فى إطار حرصها على تقديم يد العون للشعب السودانى الشقيق وتعزيز قدرته على الصمود فى مواجهة تداعيات الصراع الدائر فى السودان.

وألقى وزير الخارجية، كلمة خلال الاجتماع أعرب فيها عن اهتمام مصر الشديد بأمن واستقرار السودان باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومى، مؤكدا تضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة، وسعيها لمساعدته وتمكينه من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة فى دولة آمنة ومستقرة.

وشدد الوزير، فى كلمته على أن مصر ستواصل جهودها ومساعيها مع جميع الأطراف لوقف المواجهات والعودة إلى الحوار، مؤكداً على ضرورة قيام المنظمات الدولية والإقليمية بدور بناء لحلحلة الازمة، وأهمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار لحقن دماء الشعب السودانى الشقيق والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية نوه إلى إطلاق مصر وقطر مبادرة مشتركة تحت رعاية قادة البلدين لضمان توفير الدعم للشعب السودانى الشقيق وبما ييسر استمرار تدفق المساعدات الإغاثية.

كما حذر سامح شكرى، من حدوث كارثة إنسانية سيدفع ثمنها الشعب السودانى وشعوب دول الجوار جراء تردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية والتى دفعت بأكثر من مليون ونصف سودانى إلى النزوح داخليا وفرار 350 ألف شخص إلى دول الجوار بحثاً عن ملاذ آمن، مما مثل ضغطا إضافيا عليها يتجاوز قدرتها على التحمل والاستيعاب.

وأشار وزير الخارجية، إلى حرص مصر كدولة جوار مباشر للسودان منذ اللحظة الأولى للصراع على فتح أبوابها أمام الفارين من ويلاته، حيث وفرت السلطات المصرية جميع الإمكانات وبذلت جهودا مضنية لتسهيل عبورهم وتوفير المساعدات الإنسانية لهم وتلبية احتياجاتهم الغذائية والصحية والنفسية.

كما استقبلت مصر ما يربو على ربع مليون سودانى، وهو ما يعادل 60 % من إجمالى الفارين من أعمال العنف، بالإضافة إلى 5 مليون سودانى تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة، وتوفر لهم معاملة كريمة على ضوء الروابط الأسرية والاجتماعية بين شعبى البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الوزير شكرى حرص أيضاً على الإشادة بالنموذج الذى قدمه المجتمع المدنى والشعب المصرى فى العمل التطوعى لدعم عمليات الإغاثة والدعم الإنسانى للوافدين من أبناء الشعب السودانى.

وأعرب عن التقدير لجهود الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة على الدعم المقدم للسلطات المصرية فى هذا الشأن.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن استمرار أمد الصراع سيدفع المزيد من السودانيين للفرار إلى دول الجوار، وهو ما سيزيد من الضغوط والاعباء المفروضة عليها لا سيما على ضوء استضافتها بالفعل لأعداد كبيرة من الجنسيات الأخرى على أراضيها وما تعانيه بسبب نقص التمويل الإنسانى الدولى وتداعيات الأزمات العالمية المتتالية وتعطل سلاسل الامداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية.

ونوه وزير الخارجية، بتوفير مصر واستمرارها فى توفير موارد ضخمة لضمان تشغيل المعابر الحدودية بشكل دائم لاستقبال الأعداد غير المسبوقة من الفارين من الصراع وتقديم الخدمات والمساعدات الطبية والغذائية والنفسية العاجلة لهم، بالإضافة إلى توفير نحو 300 طن من المساعدات الطبية والغذائية العاجلة، وتسهيل إجلاء نحو 10 آلاف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، مستعرضاً أحدث التقديرات بشأن تكلفة استضافة ربع مليون مواطن سودانى، وتوفير الخدمات الأساسية لهم من إعاشة وخدمات صحية وتعليمية.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بأن وزير الخارجية حث المجتمع الدولى على ضرورة تنفيذ تعهداته السابقة للسودان وتوفير المساعدات الاغاثية العاجلة له، وكذا توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تنموية لدعم صمود المجتمعات المضيفة فى دول الجوار وتحقيق التعايش السلمى والتناغم المجتمعى فيها، وحماية هذه المجتمعات من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاستغلال من شبكات التهريب والاتجار بالبشر والوقوع فى أيدى الجماعات الإرهابية، وذلك إعمالاً لمبدأ التقاسم المنصف الأعباء والمسئوليات.

كما شدد على أن مصر ستواصل جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار فى السودان وتخفيف معاناة الشعب السودانى الشقيق وضمان تمتعه بحياة آمنة وكريمة.