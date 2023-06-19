بعضها يخص البابل شيت.. توجيهات وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، قال حجازى، إنه من خلال متابعاته الميدانية للامتحانات تبين له بعض الملاحظات التى يجب توضيحها من أجل الحفاظ على مصلحة الطلاب.

ووجه وزير التربية والتعليم بالتالى:

- التأكيد على الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل فى كراسة الأسئلة لأنه لا يعتد بها.

- على الطلاب استخدام القلم الجاف فقط فى الإجابة سواء فى "البابل شيت" أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية، توفيرا للوقت والجهد.

- التنبيه على الملاحظين بعدم ترك أى كراسات أسئلة تخص الطلاب الغائبين داخل الصناديق وتسليمها لرئيس اللجنة.

- طمأنة الطلاب بشأن التصحيح الإلكترونى، ففى حال وضع الطالب علامة خطأ X على الإجابة الخاطئة وتظليل الغجابة الصحيحة تظليلا كاملا، يصدر سيستم التصحيح الإلكترونى إنذارا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التى قام الطالب بتظليلها.

- على الملاحظين الالتزام بالدقة فى توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خاصة بالنسبة للمواد التى لها تراجم.

- التأكد من جمع أوراق الإجابة "البابل شيت والمقالى" من جميع الطلاب، ولا يغادر رئيس اللجنة قبل التأكد من تسليم الطلاب الورقتين معا.

- ضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أى أجهزة إلكترونية: هاتف محمول، سماعات، سماعات سمارت أو إلكترونية.

- التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، أو السماح بأى نوع من الغش.

- توفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان فى جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

- مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يتم تناولها.

- مراجعة الصيانة الشاملة فى اللجان من اجل توفير سبل الراحة للطلاب.

- مراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية وقت الامتحان، وعدم التأخير، وتطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.

- مراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ورؤساء اللجان مسؤولون عن تشغيل الكاميرات منذ بداية الامتحانات وحتى نهايتها.

- على الملاحظين التأكد من كتابة كل طالب بياناته كاملة قبل مغادرته اللجنة.

وأكد حجازى، إن من أهم آليات وضوابط امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022-2023، هى مراجعة تطابق جمعى نماذج الامتحانات "أ،ب،ج،د" مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج تماما، مشيرا إلى أن الامتحانات تسير بشكل منضبط هذا العام نظرا للالتزام بكافة الإجراءات المتبعة بشكل دقيق والتى تضمن التفتيش الدقيق وإعادة تدوير العمال بالمدارس ووجود "الباركود" على ورقة الأسئلة.

وحتى الآن، أدى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023، الامتحانات فى المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، إضافة لمادة اللغة العربية المضافة للمجموع، وتستمر الامتحانات حتى 13 يوليو المقبل.