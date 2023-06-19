محافظة الإسماعيلية: 15 يوليو موعد امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات 

وأوضحت المحافظة - فى بيان - أن امتحانات صفوف النقل والشهادة المحلية للمراحل الابتدائية الإعدادية والثانوية (العام والفنى) ستنعقد خلال الفترة من 15 يوليو حتى 3 أغسطس 2023، فيما تبدأ امتحانات مراحل النقل للتعليم الثانوى العام فى 15 يوليو وتنتهى فى 26 يوليو المقبل.
وتنعقد امتحانات مراحل النقل للتعليم الثانوى الفنى على مدى 8 أيام، اعتبارًا من 15 وحتى 24 يوليو المقبل.
وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارا من 29 يوليو وتنتهى فى 3 أغسطس -لمدة 6 أيام- على أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 26 يوليو لمدة 5 أيام.
كما تبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى يوم 22 يوليو وتنتهى يوم 26 يوليو.
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