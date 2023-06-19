رضا حجازى يعقد اجتماعًا لتقييم امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام الماضية

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع رحب الوزير بالحضور، مُثمنًا جهودهم خلال الامتحانات السابقة والالتزام بكافة الضوابط والآليات، مما أثمر عن عدم وجود أى مخالفات أو معوقات أثناء أداء الامتحانات، مُشيرًا إلى ضرورة الاستمرارية على هذا النهج فى الامتحانات القادمة.

وأكد الوزير، أن الامتحانات تسير بشكل منضبط هذا العام نظرًا للالتزام بكافة الاجراءات المتبعة بشكل دقيق، والتى تتضمن التفتيش الدقيق وإعادة تدوير العمال بالمدارس، ووجود الباركود على ورقة الأسئلة.

وأشار إلى أنه من خلال زيارته لمتابعة الامتحانات فى محافظة كفر الشيخ، وجد بعض الملاحظات التى يجب توضيحها من أجل الحفاظ على مصلحة الطالب، وفى هذا الصدد، وجه الوزير رؤساء اللجان، بالتأكيد على الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل فى كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد بها، والتظليل بالقلم الجاف فى ورقة إجابة "البابل شيت" وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط، وذلك من أجل توفير وقت وجهد الطالب، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بعدم ترك أى كراسات أسئلة تخص الطلاب الغائبين داخل الصناديق وتسليمها لرئيس اللجنة.

وطمأن "حجازى"، الطلاب على نظام التصحيح الالكترونى لورقة إجابة البابل شيت، مُشيرًا إلى أنه فى حال وضع الطالب علامة خطأ "X" على الإجابة الخاطئة وتظليل الاجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا، يصدر سيستم التصحيح الالكترونى انذارًا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التى قام الطالب بتظليلها.

كما أشار إلى أن أهم آليات ضوابط امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى 2023، هى مراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات "أ،ب،ج،د" مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج تمامًا، والالتزام بالدقة فى توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خاصة بالنسبة للمواد التى لها تراجم.

وشدد أيضًا على أهمية التأكد من جمع أوراق الإجابة "البابل شيت والمقالى"، موجهًا بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معًا.

وقال "حجازى"، إننا حريصون على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وأن الوزارة تكافح الغش لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، موجهًا بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة الطلاب أى أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو إلكترونية.

كما تم التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وعدم السماح بأى نوع من الغش وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان فى جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المُزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يتم تناولها.

وشدد أيضًا على ضرورة مراجعة الصيانة الشاملة فى اللجان، من أجل توفير سبل الراحة للطلاب.

وأكد "حجازى" على مراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.

ووجه أيضًا بضرورة مراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، مُشددًا على مسئولية رؤساء اللجان عن تشغيل الكاميرات منذ بداية الامتحانات وحتى نهايتها، وشدد على ضرورة تأكد الملاحظين فى اللجان من كتابة كل طالب بياناته كاملة قبل مغادرته اللجنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ونائب رئيس عام الامتحانات، واللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن، ومحسن عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، وهشام جعفر، مدير عام الشئون القانونية، ووائل شعراوى، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.