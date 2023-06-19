بعد واقعة ولادة طفلين.. وكيل وزارة الصحة يكرم إسعاف الشرقية لجهودهم بالعمل

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فرع هيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية، لجهودهم المخلصة فى أداء عملهم، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، فى حضور الدكتور حسن درويش مدير فرع هيئة الإسعاف، وسعد أبو المجد مشرف إسعاف المحافظة، ومحمد جمال مشرف إسعاف أبوحماد، ومحمد بهجت مشرف الزقازيق، وكل من محمد عبدالحميد، ورضا السيد البدوى، فنيى خدمات إسعافية، والسيد حسين إبراهيم، ومحمد فاروق، فنيى قيادة بفرع هيئة إسعاف الشرقية.





أثنى وكيل الوزارة على التعاون الوثيق بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وفرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، مؤكدا على الدور الحيوى والهام لمرفق الإسعاف فى الحفاظ على أرواح المرضى والمصابين، ومشيدا بجهود رجال هيئة الإسعاف بالشرقية، والاستجابة السريعة فى التعامل مع البلاغات والاستغاثات، وما يقدمونه من أداء متميز وواجب وطنى ومسئولية إنسانية تجاه المرضى والمصابين، فهم يمثلون حائط الصد فى مواجهة الحوادث والأخطار، ويقدمون خدمات جليلة للمواطنين فى استقبال الجرحى والمصابين، ومد يد العون لهم فى تقديم الدعم الصحى والمعنوى، لحين نقلهم للمستشفيات العلاجية.

يأتى ذلك بعد مساعدة مسعفى الشرقية لسيدتين فى ولادة مفاجئة بسيارة الإسعاف، فى واقعتين متتاليين الأسبوع الماضى، قبل تمكنهم من الوصول إلى المستشفى، حيث تلقى الخط الساخن التابع لهيئة الإسعاف المصرية 123، استغاثة هاتفية بوجود حالة ولادة طارئة بنطاق قرية الطحاوية بمركز أبو حماد.

كان ذلك فى ساعة متأخرة من الليل، وهو الأمر الذى أعقبه مباشرة توجيه أقرب سيارة لموقع الاستغاثة كود 1363 بقيادة السيد حسن، والمسعف محمد عبدالحميد، والتى هرعت على الفور وفى ثوانى معدودة لنجدة الأم وتوجيهها لمستشفى أبوحماد المركزى، وأثناء نقلها للمستشفى فوجئ المسعف بظهور أعراض الولادة الطبيعية، وأن الأم بدأت فى وضع مولودها بالفعل، فجرى إيقاف السيارة على جانب الطريق، وتم التعامل الفورى مع الحالة، حيث بدأ فى طمأنة الأم وتهدئتها وإرشادها بحذر شديد حتى وضعت الأم مولودها بشكل طبيعى تماما، وتم عمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له، وأعقب ذلك شروع المسعف فى قطع الحبل السرى، وتجفيف الطفل وتحفيزه، والتأكد من انتظام تنفسه بشكل طبيعى، ثم التوجه بالأم إلى مستشفى أبوحماد المركزى.

كما تكرر ذلك أيضا فى اليوم الثانى من الواقعة الأولى، أثناء توجيه سيارة كود 2867 من أسطول مرفق الإسعاف بالمحافظة والبالغ 161 سيارة، لموقع الاستغاثة بقرية الشبانات مركز الزقازيق، بقيادة محمد فاروق، والمسعف رضا السيد، وأثناء نقل الأم إلى مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، فوجئ أيضا المسعف بظهور أعراض الولادة الطبيعية، وتم التعامل الفورى مع الحالة، ومن ثم المولود، والتأكد من تنفسه بشكل طبيعى، وتوجيه الأم والطفل بعد ذلك لمستشفى الأحرار التعليمى.

وأكد الدكتور هشام مسعود، أن تلك الوقائع تبرهن بشكل عملى على نجاح المنظومة الإسعافية المصرية، فى مواكبة نهج الدولة لتقديم خدمات للمواطن ترقى للمستوى العالمى، مشيدا بما قدمه أبطال الواقعتين من مثال وقدوة، ووصولهما لموقع الاستغاثة فى غضون دقائق معدودة، وتمكنهم من احتواء الموقف رغم صعوبة ودقة الواقعة، مقدما الشكر وشهادات التقدير لهما ولمدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، ومشرفى الزقازيق وأبوحماد، نظرا لجهودهم المخلصة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.