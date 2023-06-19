الخارجية: مجموعة عمل خاصة للتعامل مع تداعيات حادث غرق مركب قبالة اليونان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يونيو 2023 06:30 مساءً - في إطار متابعة حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء الماضي ، تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارة المصرية في أثينا بالتواصل مع الجهات اليونانية المعنية للاطمئنان على أحوال الناجين، و العمل على الحصول على معلومات بشأن هوية المفقودين ومن تم انتشالهم من الضحايا.

هذا، وقد قامت وزارة الخارجية بتشكيل مجموعة عمل خاصة للتعامل مع هذا الحادث الأليم، تتولى استقبال أسر الضحايا والمفقودين للتوجيه بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها في إطار جهود التعرف على جثامين الضحايا، وذلك بمقـــــر مكتب الشئـون القنـصلية للمواطنيـن والأجانب والتــصديقات الكائن بالعنـوان التالي:

7 شارع لاظوغلي- جاردن سيتي- عمارة ايزيس الدور الأول- القاهرة

كما يمكن التواصل على أرقام الهواتف التالية:

02-27923050

02-27923060

02-27954305

وإذ تجدد وزارة الخارجية تعازيها لأسر الضحايا، فإنها تواصل العمل المستمر من أجل توفير كافة سبل الدعم لضحايا الحادث وذويهم.