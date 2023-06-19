رئيس الوزراء يطمئن على موقف توافر السلع وأرصدتها الاستراتيجية قبل العيد

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك فى إطار الاطمئنان على موقف توافر السلع الأساسية فى الأسواق، خصوصا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.





وخلال اللقاء، أكد وزير التموين حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية، لا سيما منتجات اللحوم المجمدة والطازجة، خصوصا مع قدوم عيد الأضحى المبارك، مؤكدا وجود مخزون استراتيجى من جميع السلع الأساسية تكفى لفترات طويلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجى من جميع المنتجات الغذائية.

واطمأن رئيس الوزراء على الموقف الحالى لتوافر السلع وأرصدتها الاستراتيجية، وأشار الدكتور على المصيلحى، إلى توافر كميات من القمح تكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة 5.8 شهر، كما يكفى المخزون الاستراتيجى للسكر التموينى لمدة 6 أشهر قادمة، علما بأن الموسم الجديد لقصب السكر وبنجر السكر يبدأ مع مطلع العام المقبل 2024، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن أرصدة الزيت تكفى لمدة 3.8 شهر، وكذا الأرز 4 أشهر، موضحا أن الموسم الجديد للأرز يبدأ خلال سبتمبر المقبل.

أما فيما يخص اللحوم المجمدة، فأوضح وزير التموين أن لدينا كميات من الدواجن المجمدة تكفى للاستهلاك المحلى لمدة 3.4 شهر، ولدينا تعاقدات على 25 ألف طن برازيلى تكفى الاستهلاك فى المجمعات الاستهلاكية لأكثر من عام، كما تكفى كميات اللحوم المجمدة لمدة 4.4 شهر، منوها إلى وصول 2500 رأس حية من دولة جيبوتى من إجمالى 10 آلاف رأس تم التعاقد عليها.

وفى السياق نفسه، نوه الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع المسئولين فى دولة أوغندا على توريد عدد من اللحوم الحية والمجمدة فى إطار تنويع مصادر الحصول على هذه اللحوم، وقال: لدينا تعاقدات من اللحوم المجمدة تكفى لأكثر من 11 شهرا، مضيفا أنه لدينا أيضا 3750 رأسا حية فى المحاجر حاليا، وهناك تعاقدات على 55 ألف رأس، منها 10 آلاف من جيبوتى، وغيرها من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن اللحوم الحية تكفى لمدة 3 أشهر بخلاف التعاقدات.

وفى سياق آخر، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى قيامه اليوم، يرافقه عدد من المسئولين، بتدشين مشروع إنشاء ووضع حجر الأساس لمنطقة "لوجستية /تجارية" بمحافظة كفر الشيخ على مساحة تبلغ 22 فدانا تتضمن أنشطة متنوعة "تجارة نصف الجملة، وأنشطة تعبئة وتغليف، وكذا مخازن تبريد وتجميد، بجانب أنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية وغيرها من الأنشطة الأخرى".