من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد عبد الخالق، أن المرحلة الأولى نفذت خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو الجارى، بإدارات بنى سويف، وأهناسيا، وناصر، والفشن، من خلال 119 وحدة ثابتة و7 عيادات متنقلة، وتم تغطية 42 موقعًا، وبلغ إجمالى المنتفعات اللائى استفدن من خدمات تلك المرحلة 10 آلاف و504 سيدات، وإجمالى السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 9961 سيدة.
وأضاف أن المرحلة الثانية من الحملة أقيمت فى الفترة من 11 إلى 15 يونيو، بإدارات ببا وسمسطا والواسطى، ومن خلال 83 وحدة ثابتة و5 عيادات متنقلة وتم تغطية 35 موقعًا، وبلغ إجمالى المنتفعات اللاتى استفدن من خدمات تلك المرحلة 8 آلاف و397 سيدة، وإجمالى السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 8389 سيدة.
ووجه وكيل الوزارة الشكر للقائمين على تنفيذ مرحلتى الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم فى تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية والتى استهدفت تقديم كافة خدمات تنظيم الأسرة بالمجان، وتم على هامش الحملة عقد ندوات توعية للسيدات عن وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وإقامة معارض لمنتجات نوادى المرأة بالوحدات الصحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بنى سويف: 19 ألف سيدة استفدن من حملة تنظيم الأسرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.