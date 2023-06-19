محافظ بنى سويف: 19 ألف سيدة استفدن من حملة تنظيم الأسرة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، إن عدد المستفيدات من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بلغ 18 ألفا و901 منتفعة، خلال مرحلتيها الأولى والثانية، التى نظمتها مديرية الصحة فى الفترة من 4 إلى 15 يونيو الجارى تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة.





من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد عبد الخالق، أن المرحلة الأولى نفذت خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو الجارى، بإدارات بنى سويف، وأهناسيا، وناصر، والفشن، من خلال 119 وحدة ثابتة و7 عيادات متنقلة، وتم تغطية 42 موقعًا، وبلغ إجمالى المنتفعات اللائى استفدن من خدمات تلك المرحلة 10 آلاف و504 سيدات، وإجمالى السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 9961 سيدة.

وأضاف أن المرحلة الثانية من الحملة أقيمت فى الفترة من 11 إلى 15 يونيو، بإدارات ببا وسمسطا والواسطى، ومن خلال 83 وحدة ثابتة و5 عيادات متنقلة وتم تغطية 35 موقعًا، وبلغ إجمالى المنتفعات اللاتى استفدن من خدمات تلك المرحلة 8 آلاف و397 سيدة، وإجمالى السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 8389 سيدة.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للقائمين على تنفيذ مرحلتى الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم فى تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية والتى استهدفت تقديم كافة خدمات تنظيم الأسرة بالمجان، وتم على هامش الحملة عقد ندوات توعية للسيدات عن وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وإقامة معارض لمنتجات نوادى المرأة بالوحدات الصحية.