النيابة تعقد منتدى عن دور الأدلة الرقمية فى مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - تعقد النيابة العامة المصرية، بصفتها رئيس جمعيتى النواب العموم العرب والأفارقة، بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة IOM، منتدى إقليمى عن دور الأدلة الرقمية فى مكافحة وتحقيق الجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 21 يونيو الجارى بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، تفعيلا لبنود مذكرة التفاهم المبرمة فى القاهرة بين الجمعيتين فى العام قبل الماضى.





ويشارك فى المنتدى عشر دول إفريقية وثمانى دول عربية ودولتا ألمانيا وموريشيوس، بينما تشارك الولايات المتحدة الأمريكية بمحاضريها فى فعاليات هذا المنتدى. يهدف المنتدى إلى تبادل المعرفة والخبرات والتحديات بين النيابات العامة وهيئات الادعاء العام أعضاء الجمعيتين، حول التعامل مع الأدلة الرقمية والاطلاع على أفضل الممارسات من خبراء الدولة المشاركة الرائدة فى هذا المجال تعزيزا للمهارات الفنية لأعضاء النيابة بتلك الدول، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون القضائى بين الدول المشاركة، وتعزيز الجهود الدولية والوطنية لمواجهة تحديدات الجرائم السيبرانية وارتباطها بجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

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