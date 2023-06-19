محافظ المنيا: الدولة تضع المشكلة السكانية من أولوياتها لتحسين المعيشة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا أسامة القاضى، إن الدولة بكل أجهزتها تضع المشكلة السكانية كإحدى أولوياتها، لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وتحسين معيشة المواطن المصرى على كافة المستويات، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأسرة، وفى مقدمتها صحة المرأة والطفل.





وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور محمد حسانين - خلال ختام فعاليات الحملة التنشيطية (حقك تنظمى) لدعم صحة المرأة - أن 33 ألفًا و655 سيدة استفدن من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتقديم خدمات طبية أخرى للمترددات على عيادات الوحدات الثابتة والمتنقلة، إلى جانب عقد ندوات للتوعية والتثقيف الصحى.

وقال وكيل وزارة الصحة إن جميع الخدمات المقدمة مجانية، وأن فعاليات الحملة تم تنفيذها على مرحلتين: المرحلة الأولى بدأت من الأحد 4 يونيو وانتهت يوم 8 يونيو فى مراكز "العدوة ومغاغة ومطاى والمنيا وديرمواس"، وانطلقت المرحلة الثانية من الأحد 11 يونيو، واختتمت فعالياتها يوم 15 يونيو فى مراكز "بنى مزار وسمالوط وأبوقرقاص وملوى".

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن جهود الطب الوقائى بالمديرية أسفرت عن تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وتم خلالها المرور على 327 منشأة غذائية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 144 محضرا للمنشآت المخالفة لاشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية بها.

وأضاف أنه تم أيضا ضبط 8 منشآت تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وتقررغلق هذه المنشآت، مؤكدًا تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية؛ لضمان سلامة الغذاء، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.