اتحاد الكرة: استمرار قائمة الـ30 لاعبا فى الموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يونيو 2023 08:24 مساءً - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على استمرار قائمة الـ30 لاعبا للأندية فى الموسم الجديد 2023 - 2024 ، الذى ينطلق أواخر أغسطس أو أول سبتمبر المقبل.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن القائمة في الدورى الممتاز ستكون 30 لاعبًا، وأى لاعب من مواليد 2001 سيكون بينهم.

ويعقد عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف العام علي المسابقات اجتماعا مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لتحديد موعد انطلاق الدوري الجديد في ضوء احتياجات الخواجة وارتباطات المنتخب خلال المرحلة المقبلة .

من ناحية أخرى، تمسك مسئولو اتحاد الكرة برفض إلغاء دوري المحترفين للقسم الثاني في الموسم المقبل ورفض طلبات عدد من الأندية بشكل شفوي إلغاء دوري المحترفين واستمرار المسابقة كما هي بشروطها التي تم تحديدها قبل انطلاق الموسم الحالي.