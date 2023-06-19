وزير الطيران المدنى يحضر الافتتاح الرسمى لمعرض باريس الجوى

جدة - نرمين السيد - أجرى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، عددا من اللقاءات مع كبرى الشركات العالمية المُتخصصة فى مجال تصنيع الطائرات والمحركات داخل المعرض، جاء ذلك خلال مشاركته فى أولى فعاليات معرض "لوبورجيه" والذى افتتحه اليوم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى نسخته الرابعة والخمسون، والمقام حاليًا فى العاصمة الفرنسية باريس.





وضم الوفد المصرى كلً من المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمحاسب أمانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى والمهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والأستاذ حسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو والأستاذ أشرف حسن رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران.

وعقد الفريق محمد عباس حلمى عددًا من اللقاءات مع ممثلى ورؤساء ورواد صناعة الطيران فى العالم حيث التقى بمسئولى شركة رولز رويس المتخصصة فى صناعة وصيانة المحركات.

كما شهد وزير الطيران توقيع عقد صيانة شامل لمحركات Trent 700 engines لطائرات شركة مصر للطيران، ويعد هذا العقد امتداداً للتعاون الوثيق بين الجانبين حيث تربطهما علاقات وطيدة تمتد على مدار عشرين عامًا منذ عام 2003، مما جعلها شريكًا رئيسيًا فى مجال صيانة محركات الطائرات؛ وهو الأمر الذى يدعم المكانة العالمية لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ويجعلها مركزاً إقليمياً واستراتيجياً رائدًا يقدم أعلى خدمات الصيانة وعمرة محركات الطائرات حول العالم.

كما التقى مع الرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات المصنعه للطائرات فى العالم وهما شركتى بوينج وايرباص لدراسة خطة زيادة أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية المصنعة للطائرات لتلبية متطلباتها، وهو ما يأتى استكمالًا لخطة التحديث التى تنتهجها الشركة من أجل التوسع فى شبكة خطوطها الجوية وزياده عدد الترددات للوجهات التى تطير اليها.

ومن ناحية أخرى، أجرى الوزير والوفد المرافق له سلسلة من القاءات مع كل من ممثلى كل من شركة "General Electric" وشركة "CFM" لزيادة قدرات ورشة تعمير المحركات بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وشركة Collins Aerospace المتخصصة فى كراسى الطائرات والأنظمة الإلكترونية.

وعلى هامش فاعليات المعرض عقد الفريق محمد عباس حلمى جلسة مباحثات ثنائية مع كليمنت بيون وزير النقل الفرنسى وكريستوف بيتشو وزير البيئة الفرنسى، لبحث أوجه التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى مختلف أنشطة النقل الجوى، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين مما يسهم فى تحفيز وزيادة الحركة الجوية من وإلى مصر.

وفى هذا السياق، أشار الفريق محمد عباس إلى أهمية المشاركة فى مثل هذه المعارض المتخصصة فى مجال الطيران والفضاء والتى تؤتى بمساعى فعالة من خلال إبرام شراكات واعدة مع كبرى شركات تصنيع وصيانة الطائرات والمحركات لتوفير خدمات صيانة عالية المستوى، والعمل على تطوير جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وفقًا لأحدث التقنيات والابتكارات العالميه فى هذا المجال.