المستشار عقيلة صالح لـ"القاهرة الإخبارية": رئيس مصر وشعبها يدعمان الشعب الليبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يونيو 2023 09:30 مساءً - أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قيمة وقامة قانونية وعلمية، مشددًا على أن زيارته لمجلس النواب الليبي تدل بكل وضوح على أن مصر لم تتخلَ أبدا عن ليبيا.

وأضاف «صالح»، في حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الزيارة تعبر عن دعم صريح من الشعب المصري، حيث يعبر وفد البرلمان المصري عن إرادة الشعب المصري، متابعًا: "الشعب المصري اليوم يقول نحن معكم، وندعم ليبيا ووحدتها ونحافظ على استقلالها".

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي، أنّ السلطة التشريعية التي تملك التشريع في ليبيا هي مجلس النواب، مشددًا على أن دعم مصر لبلاده ليس موقفا غريبا على مصر، فقد كان رئيس مصر عبدالفتاح السيسي مع الليبيين منذ الأيام الأولى، وذلك حتى يلتم شمل الليبيين وتكون ليبيا دولة واضحة.