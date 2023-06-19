التحالف الوطنى يدعم الأسر الأولى بالرعاية بسلع غذائية فى قنا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال عصام شعبان، عضو التحالف الوطنى ومدير التكافل بمؤسسة العربى لتنمية المجتمع، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، أنه فى إطار الخطة السنوية للمؤسسة بالتنسيق والتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى، يتم توزيع مساعدات وسلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا فى معظم قرى ومراكز محافظة قنا.

وتابع شعبان، أن المؤسسة والتحالف، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية، الكل يعمل فى إطار خطة واستراتيجية محددة، للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن محافظة قنا، يتم فيها تقديم مساعدات مادية وعينية، مثل تزويج وتجهيز الفتيات والزواج الجماعى، بالإضافة إلى توزيع مساعدات مادية وسلع غذائية، وكل ذلك بالتعاون بين منظمات المجتمع المدنى وأعضاء التحالف الوطنى.

بينما أوضح جمال عبدالحميد النمر، من الأهالى، أن هذا الدعم النفسى والمادى الذى تقدمه مؤسسات المجتمع المدنى وقوى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يخفف من الأعباء التى تقع على كاهل الأسر، ومن ثم يعمل على ترسيخ مبدأ الدعم والمشاركة الإيجابية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

ووجه النمر، شكره وتقديره للقيادة السياسية، والرئيس عبدالفتاح السيسى، وجميع القائمين على التحالف الوطنى للعمل الأهلى، وما يبذلونه من جهد، مشيدًا بكافة التدخلات التى قاموا بها لهم فى الفترة الأخيرة والتى ساعدت الكثير والكثير من الأسر التى تحتاج لدعم نفسى وليعلموا أن الجميع فى قلب وعقل القيادة السياسية.