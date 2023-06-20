أستاذ تخطيط لـ«إكسترا نيوز»: الدولة انتهجت سياسة جديدة لمواجهة العشوائيات

جدة - نرمين السيد - وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسى نور، ببرنامج "إكسترا اليوم" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تمت إزالة الكثير من المناطق الخطرة والغير آمنة، وبناء نماذج حضارية تتواءم مع الطراز المعمارى القائم فى منطقة السيدة ومنها منطقة روضة السيدة.
وتابع أستاذ التخطيط العمرانى، أن هذه المنطقة أصبح بها سكن آدمى وفرص عمل، وتم توفير خدمات على أعلى مستوى لهم وكذلك قربهم من محطات المترو والمستشفيات وغيرها من الخدمات.
وأشار إلى أن أهم التحديات التى واجهت الدولة، كثرة المناطق الغير آمنة، وهو ما تعاملت معه الدولة من خلال استراتيجيتها الوطنية للقضاء على المناطق شديدة الخطورة من خلال تصنيفها الأهم والمهم، وتم تنفيذ إزالتها وإقامة مناطق حضارية ونقل السكان إليها مع توفير فرص عمل لهم.
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