جدة - نرمين السيد - قال محمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، إن محمد مرسى عندما كان عضوُا فى المجس الاستشارى فى ذلك التوقيت كان يقول بأنه ليس ممثلاً للإخوان وأنه رئيسًا للجميع، وبأنه سيأتى برئيس وزراء شخصية وطنية لا خلاف عليها، وبأنه سيكون مجلس رئاسى يمثل كل الاتجاهات الرئاسية.





وأضاف محمد سلماوى خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن عددًا من المثقفين قد انحاز له وانساقوا وراء هذه الأوهام ، والتى سرعان ما تساقطت بسرعة شديدة جدًا، حيث جاء برئيس وزراء موالى للإخوان، وكانت الطامة الكبرى بالنسبة لنا يوم اختياره وزير ثقافة إخواني. يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز. يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد سلماوى: كانت الطامة الكبرى باختيار المعزول وزير ثقافة إخوانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.