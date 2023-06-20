محمد سلماوى: المعزول انسحب مبكرًا من المجلس الاستشارى بعد يناير

جدة - نرمين السيد - قال محمد سلماوي، إنه لم ير المعزول محمد مرسى إلا فى جلسة واحدة من المجلس الاستشاري، وكان محمد مرسى عضوًا فى المجلس الاستشاري، لكنه انسحب مبكرًا احتجاجاً على المجلس نفسه.





وأضاف محمد سلماوى خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن المجلس الاستشارى هو الذى كان سيشكل الهيئة التأسيسية للدستور، والإخوان كانوا يريدون صناعة دستور على مزاجهم وهواهم، وبالتالى حدث خلاف وانسحب، فلم أحضره غير فى جلسة واحدة، وكان ممتعض لم ينفتح أمامى بالقدر الكافي. وأوضح أنه عندما دعانا بصفته رئيس للجمهورية، فى قصر الاتحادية وذهبت برفقة مجموعة من الفنانين والمثقفين، وفوجئت به بطلبه لكرسى حتى يضعه بجواره، ويطلب منى أن أجلس إلى جواره، وأدير هذا اللقاء، وقد كانت محاولة للاستقطاب والتلطيف، وكان يحاول عمل رسالة إيجابية وقد كانت رسالة لم أسمع مثلها فى حياتي، عن الفن والثقافة وأهمية الثقافة واستشهاده بأشياء لم أكن أتخيل أنه يعرفها كأفلام أمريكانى وكتب.

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