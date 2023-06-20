سلماوى: لم أتوقع أن تسطو الجماعة الإرهابية على 25 يناير أو يغادروا بعد عام

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والروائى محمد سلماوي، إنه لم يتوقع أن يسطو الإخوان على 25 يناير، مؤكدًا أن هذا كان قصورًا فى رواية "أجنحة الفراشة"، لأنه كان طبيعيًا أن يسطو الإخوان لأنه حين نسقط نظامًا دون وجود بديل قوى يقود هذا الزخم، ولم يكن هذا واضحًا لأنه لا يوجد أحزب سياسية قوية.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه فى ذلك الوقت كان يوجد تنظيم قادر على الحشد ومنظم ومعتاد على السمع والطاهة ولديه قبول لدى الرأى العام الذى لم يجربه بعد، لأنهم كانوا يقومون بأعمال اجتماعيه كان يجب على الدولة القيام بها. وتابع، "الناس قالت جربنا الاشتراكية والرأسمالية ودول ناس بتوع ربنا نجربهم، أكيد لن يكون هناك فساد وفوضى، ولكن التجربة اثببت العكس أنهم ليسوا بتوع ربنا ورأنيا فساد وعنف وظلم اواستبداد وتنكيل وفوضى عارمة لم تشهدها البلاد" وأشار إلى أن الشعب كان أكثًر وعيًا من الكاتب صاحب النبؤة فى تفعاله مع الإخوان لأنه لوكان أكمل الرواية وأضاف لها فصل لا يمكن فى أقصى درجات انتشائه أن يتخيل أنهم خلال عام سيغادرون.

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