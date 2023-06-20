سلماوى: اكتشفت حقيقة الجماعة الإرهابية من حكمهم وهذه الجملة كشفت فلسفتهم

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والروائى محمد سلماوي، إنه اكتشف حقيقة الإخوان من حكمهم مثل بقية لشعب، مؤكدًا أنه لايستطيع القول كمثقف ومعادى لهم أن فكرة الدولة الدينية والعدائية الواضحة منهم للثقافة ورفضهم للهوية الوطنية واستبدالها بهوية عامة للخلافة، ولكن كلمة واحدة عبرت عن فلسفتهم.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كلمة "طظ فى مصر"، فرقت معه جدًا لأنها عبرت عن فلسفة للإخوان ولذلك أنهم وصلوا لمرحلة كانوا مستعدين فيها أن يعطوا جزء من أرض مصر لفلسطين. وأكد خلال الحلقة أنه لم يكن لديه أى اتصالات معهم ولم يتعرف عليهم إلا بعد وصولهم للحكم وبدأو يتصلوا بالمثقفثن وذهبوا كلهم.

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