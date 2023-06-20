تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الأرصاد جميع التفاصيل على صفحتها الرسمية على فيسبوك، مشيرة إلى استقرار درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

ويسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.