فتاوى الحج.. هل يجوز إصلاح الإزار والرداء بعد الإحرام؟

جدة - نرمين السيد - أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للحاجِّ بعد الإحرام إصلاحُ الإزار والرداء، وجمع قِطَعها على بعضٍ للارتداء، وتشبيكها لستر العورة، ولا يعتبر مَخيطًا ولا مُحيطًا.





وأكدت أنه لا تشترط الطهارة للسعى بين الصفا والمروة فمن لم يملك نفسه من البول أو الريح أو الغائط يجوز له السعى بهذه الحالة مع ضرورة ارتداء ما يضمن به عدم وصول شيء من النجاسة إلى المسجد أو المسعى.

من ناحية أخرى، قالت دار الإفتاء المصرية، إن حصيات الرمى سبع حصيات كل واحدة منها فى حجم حبة الفول.

وأوضحت أنه يجوز للحاج أن يجمعها من أى مكان غير مزدلفة، وله أن يجمع كل حصيات الرمى فى الأيام الثلاثة ومجموعها 49 حصاة: سبع منها لجمرة العقبة يوم النحر، و21 للجمرات الثلاث فى ثانى أيام العيد ومثلها فى ثالث أيامه.

وأكدت أنه من بقى بمنى إلى رابع أيام العيد فعليه رمى الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات كما فعل فى اليومين الثانى والثالث وبذلك يكون عدد الحصيات فى حق من لم يتعجل سبعين حصاة.