طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 33 22

بنهـا 32 21

دمنهور 31 21

وادى النطرون 33 20

كفر الشيخ 31 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 21

طنطا 32 21

دمياط 27 20

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 32 21

السويس 33 21

العريش 28 20

رفح 27 20

رأس سدر 34 24

نخل 33 17

كاترين 31 14

الطور 36 26

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 26

الإسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 26 20

السلوم 27 19

سيوة 32 19

رأس غارب 37 26

الغردقة 37 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 37 28

شلاتين 36 27

حلايب 33 28

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 33 20

بنى سويف 33 22

المنيا 34 23

أسيوط 36 23

سوهاج 37 26

قنا 37 27

الأقصر 38 28

أسوان 39 29

الوادى الجديد 39 29

أبوسمبل 40 29