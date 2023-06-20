اليوم العالمى للاجئين.. الخارجية: مصر تظل ملاذا آمنا لكل من يقصدها

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد أبو زيد، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "نشارك اليوم فى الاحتفال باليوم العالمى للاجئين.. نسلط الضوء على الذين غادروا أوطانهم تحت ظروف قاهرة.. نجدد الأمل فى نفوسهم ونحث المجتمع الدولى على الاضطلاع بمسئوليته فى تخفيف معاناتهم وتيسير اندماجهم فى مجتمعاتهم الجديدة".

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