مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

جدة - نرمين السيد - وكشفت دار الإفتاء كيفية السعى بين الصفا والمروة، وذلك عبر صفحته بفيسبوك.
وقالت إنه يبدأ الحاج السعى بالصعود إلى الصفا فيهلِّل ويكبِّر، ويستقبل الكعبةَ المشرَّفة، ويصلِّى على النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعو بما يحب.
ويسير الحاج فى أشواط السعى بشكل عادى من الصفا إلى المروة فى المسار المُعدِّ لذلك مراعيًا النظامَ والابتعاد عن الإيذاء، يُهَرْوِلُ الرجال فقط يسرِعون قليلًا فى السير بين الميلين الأخضرين وتوجد هناك علامة تدلُّ عليهما.
كما يردد الحاج فى السعي: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، اللَّهُمَّ آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".، إذا وصل الحاج إلى المروةَ فليقف عليها قليلًا مكبرًا مهلِّلًا مصليًا على النبى صلى الله عليه وآله وسلم، جاعلًا الكعبةَ تجاه وجهه داعيًا الله تعالى بما يشاء، وبذلك ينتهى شوط واحد، ثم يبدأ شوطًا جديدًا، وفى كل شوط يفعل ذلك.
وبانتهاء الحاج من أشواط السعى السبعةِ يكونُ قد أتم العمرةَ إن كان قد نواها حين الإحرام.
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