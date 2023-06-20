توجيه الرئيس السيسى باستمرار الجهد المكثف للارتقاء بالتعليم يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار الجهد المكثف، للنهوض بقطاع التعليم العالى، والارتقاء بالمستوى الأكاديمى والبحثى للجامعات والمعاهد، مؤكدا أن قضية التعليم تحظى باهتمام بالغ من الدولة، وتعدها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصرى، وإعداده علميا، وفقا للمعايير العالمية ذات الصلة.

كما وجه الرئيس بالعمل على تعظيم الاستفادة من "بنك المعرفة" لأقصى مدى ممكن، فى ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للمواطنين، بالإضافة إلى دوره فى تنمية المهارات، وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، إلى جانب زيادة الإنتاجية البحثية فى الجامعات والمراكز والهيئات البحثية.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على مستجدات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، التى تستهدف تطوير هذين القطاعين الحيويين، وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع، لمواكبة التوجهات العالمية.

كما تناول الاجتماع جهود تطوير "بنك المعرفة"، لتعزيز مسيرة التعليم والبحث العلمى، ولا سيما عن طريق توفير المزيد من المصادر العلمية والبرامج التعليمية والتدريبية المتميزة فى كل المجالات لجميع الفئات والأعمار، بما يعزز دوره المهم على أكثر من اتجاه، بما فى ذلك الإسهام فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية على المستوى الدولى.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى موقف إنشاء تحالفات على مستوى أقاليم الجمهورية بين مؤسسات التعليم العالى والجهات الاقتصادية المتعددة فى كل إقليم، بهدف تحقيق طفرة تنموية فى الأقاليم الجغرافية المختلفة، وتعزيز التعاون العلمى والبحثى بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال.

وتم كذلك تناول الجهود الجارية لإنشاء وتشغيل الجامعات الأهلية والتكنولوجية فى مختلف المحافظات، فضلا عن مواصلة وتعزيز عملية التوأمة والشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات الأفضل على مستوى العالم. كما عرض وزير التعليم العالى جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية، مستعرضا دورها فى توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها، سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية الاتحاد الأوروبى فى إطار السياسة الخارجية لمصر، سواء من ناحية كونه الشريك التجارى الأول لمصر، وكذلك فى ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التى تجمع بين الجانبين، والتحديات المشتركة التى تواجههما على ضفتى المتوسط.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس "جوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسية والأمنية للاتحاد الأوروبى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وعدد من كبار مسؤولى المفوضية الأوروبية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن "بوريل" أشاد بالعلاقات المتميزة التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى، منوها بالثقل السياسى الذى تتمتع به مصر إقليميا ودوليا، ودورها كمحور للأمن والاستقرار فى المنطقة التى تمر بمرحلة من الاضطراب، مما يجعل مصر شريكا استراتيجيا هاما ومقدرا للاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث تم تأكيد الحرص على استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل لتدعيم علاقات الصداقة بين الجانبين، فى ضوء المصالح والتحديات المشتركة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب.

كما تطرق اللقاء إلى التنسيق المستمر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية؛ خاصة تطورات الأزمة فى السودان، حيث أشاد المسئول الأوروبى بالجهود المصرية فى هذا الصدد، سواء ما يتعلق باستضافة اللاجئين السودانيين، أو جهود التهدئة ووقف إطلاق النار. وتناول اللقاء أيضا مستجدات القضية الفلسطينية فى ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلة، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود سعيا لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية وفق الثوابت والمرجعيات الدولية، بشكل يعيد للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة، وعلى نحو يدعم الأمن والتنمية لجميع شعوب المنطقة.

واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته، بالإشارة إلى أنه تمت أيضا مناقشة آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس فى هذا الصدد أهمية تكثيف العمل الدولى لتلافى واحتواء الآثار الاقتصادية للأزمة على الاقتصاد العالمى والدول النامية خصيصا، فى ضوء التداعيات التى طالت أسواق الغذاء والطاقة والتمويل على المستوى العالمى.