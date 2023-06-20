«التعليم العالى»: إطلاق مبادرة للتطوير الأكاديمى فى التقنيات السحابية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وشركة أمازون ويب سيرفيسز العالمية (AWS)، وكذلك تدشين المبادرة الخاصة بتمكين الطلاب والعاملين بالجامعات فى مجال الحوسبة السحابية.





وقع بروتوكول التعاون الدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، وفاليرى سينجر، مديرة التعليم العالمى والمهارات للعمل بشركة أمازون ويب سيرفيسز.

وفى كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير بيئة مناسبة وملائمة للشباب، تساعدهم على اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لسوق العمل وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة فى هذا القطاع.

وأشار الوزير إلى أن التعاون والمشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات يعزز إمكانية الوصول الشامل للتكنولوجيا والمعرفة، كما يقدم حلول مبتكرة لتحقيق التحول الرقمى وتحسين الكفاءة والإنتاجية كذلك يساعد على بناء مستقبل أفضل يستفيد من القدرات الهائلة للتكنولوجيا فى تحقيق التنمية والازدهار.

وأوضح عاشور أن الوزارة تعمل فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى على إعداد برامج تنمى مهارات القيادة وتطوير الذات لتمكين طلاب الجامعات المصرية من مواجهة التحديات من خلال تعزيز العمل الجماعى وتطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم الرقمية وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار ونهج التفكير المستقبلى لدى الشباب مما يفتح الأبواب نحو وظائف المستقبل ويدعم وجود خريج قادر على حل المشاكل وللمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة فى الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية.

وأعرب الوزير عن تطلعه لمزيد من التعاون البناء والمستدام مع شركة أمازون فى مجالات تدريب العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ودعم العملية التعليمية بالمناهج الدراسية الحديثة والمتطورة لتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

شهدت الفعاليات حضور الدكتورة عزة الشناوى، المدير الإقليمى بمصر وشمال إفريقيا لشركة أمازون ويب سيرفز، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار التعاون المستمر بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والشركات العالمية تنفيذا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى لتأهيل وإعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى فى مجال الحوسبة السحابية وتطوير قدرات التحول الرقمى لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتشجيع الابتكار والبحث العلمى فى مجال التكنولوجيا.