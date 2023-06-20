وزير التنمية المحلية يصل الغربية لتفقد مشروعات خدمية وتنموية

جدة - نرمين السيد - وصل هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم إلى محافظة الغربية، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار الجولات الميدانية للوزير بمختلف محافظات الجمهورية.





كان فى استقبال وزير التنمية المحلية، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وبحضور السفيرة سها الجندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية ولفيف من القيادات التنفيذية للمحافظة.

ورحب محافظ الغربية بوزير التنمية المحلية على أرض المحافظة، مؤكدا اعتزازه وتقديره بمدى التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذى بالمحافظة والوزارة فى تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف القطاعات الحيوية والتى تستهدف تحسين مستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين، مشيدا بالجهود الكبيرة التى توليها وزارة التنمية المحلية لدعم محافظات الجمهورية وتنميتها والعمل على توفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين مما ساهم فى إحداث تنمية شاملة فى شتى المجالات المتنوعة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن زيارته لمحافظة الغربية تأتى تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وفى إطار الخطة الشاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعى والاقتصادى لإعطاء دفعة تنموية للمشروعات فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



ومن المقرر أن تتضمن أنشطة الزيارة تفقد وزيرا التنمية المحلية والهجرة ومحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، عدد من المشروعات التنموية خاصة فى مجالات تقديم الخدمات للمواطنين ومن بينها الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والمركز التكنولوجى بالديوان العام.

كما تتضمن الزيارة تفقد هشام آمنة والسفيرة سها الجندى والدكتور طارق رحمى للمنطقة اللوجستية بمنطقة سبرباى بطنطا المقام على مساحة 83 فدانا وهو أحد المشاريع العملاقة التى تخدم أبناء المحافظة، وتساعد فى نمو الاقتصاد وتوفير المئات من فرص العمل.