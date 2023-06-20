نتعامل بمنظور إنسانى.. مصر تحتفل باليوم العالمى للاجئين

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى لوزارة الخارجية، أن هذا اليوم يمثل فرصة هامة لتسليط الضوء على معاناة هؤلاء الأفراد وتأكيد التضامن معهم ومع المجتمعات المضيفة التى تستقبلهم.

ووسط سياق عالمى تتفاقم فيه الأزمات والكوارث الطبيعية، تواصل مصر فتح أبوابها لتوفير ملاذ آمن لأولئك الذين اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم، وتتعامل معهم من منظور إنسانى يكفل لهم العيش بكرامة على أراضيها.

وفى هذه المناسبة، تعيد مصر التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة لقضايا اللجوء من خلال منظور شامل يراعى التكامل بين البعدين الإنسانى والتنموى، كما تشدد على ضرورة تعبئة الموارد اللازمة من اجل تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين، ودعم الدول المضيفة لهم انطلاقا من مبدأ التقاسم المنصف للأعباء والمسئوليات.

وإذ تشيد مصر بالدور الهام الذى تضطلع به المنظمات الدولية المعنية بقضايا اللجوء والهجرة، تجدد التزامها بمواصلة التعاون والتنسيق مع تلك المنظمات، وتعزز جهودها فى مجال بناء السلم وتحقيق التنمية المستدامة، سعيا لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة اللجوء.

وتثمن جمهورية مصر العربية الشعار الذى أطلقته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمناسبة يوم اللاجئ هذا العام، "الأمل بعيدا عن الديار من أجل عالم أكثر شمولا للاجئين"، وتعتبره بمثابة دعوة عامة لدعم اللاجئين ومساعدتهم والدول المستضيفة لهم لإعادة بناء حياتهم، حتى يتسنى لهم العودة بشكل طوعى وآمن إلى أوطانهم عندما تسمح الظروف بذلك.