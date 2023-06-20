وزير العمل عن رفع الأجور للقطاع الخاص: نستهدف توفير حياة كريمة لهم

جدة - نرمين السيد - قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن قرار المجلس القومى للأجور، برفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل، يأتى فى إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم.





وأشار، فى بيان صحفى، إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعى بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين فى إطار بيئة عمل لائقة وصحية. وأكد أنه فى الوقت الذى تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة الشركات، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته فى ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التى تعتمد لغة الحوار الاجتماعى عنوان لها فى مواجهة كل التحديات التى يمر بها العالم أجمع.

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