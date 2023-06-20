طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم السماح للطلاب بدخول اللجان بداية من الثامنة والنصف صباحا، لإتمام إجراءات التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية لعدم السماح للطلاب باصطحاب أى أجهزة محمول أو وسائل غش.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.