الصحة: تشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الوحدات الصحية بـ «حياة كريمة» (صور)

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذى بشأن تشغيل المرحلة الأولى للوحدات والمراكز الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لافتا إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد تم التوجيه بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزية الطبية وغير الطبية للوحدات وفقا لمعايير الجودة.





وأكد وزير الصحة والسكان، أن المشروع القومى حياة كريمة، يعد من أكبر وأضخم المشروعات الصحية القومية، التى تساهم فى توفير حياة صحية وآمنة وكريمة للمواطن المصرى وأسرته، حيث يشمل عدد الوحدات والمراكز الصحية المدرجة بنطاق الريف 1115 مركزا ووحدة، موزعين على محافظات الجمهورية، والتى يبلغ متوسط نسب تنفيذ أعمال التطوير بها 82%.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، بحث مع قيادات الوزارة المسؤولة عن المشروع، وضع حلول مبتكرة وسريعة للمعوقات والتحديات التى قد تواجه سير العمل بخطة الإنتهاء من مشروع حياة كريمة، وعلى الفور اتخذ الوزير، قرارات وإجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات التى تواجه العمل بالمشروع القومى، منها التوجيه بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لهذا المشروع وضمان الانتهاء منه وفقا لأعلى جودة من الكفاءة.

وأضاف أن الوزير، اطلع على معدلات التنفيذ للإنشاء الجديد والتطوير ورفع الكفاءة بوحدات ومراكز حياة كريمة على مستوى محافظات الجمهورية، كما اطلع على خطة الإنشاء والتطوير الجديد لنقاط الإسعاف المدرجة بالمبادرة، ويبلغ عددها 367، وحرص على الإطلاع على الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المستشفيات وعددها 23 مستشفى، مؤكدا ضرورة تجهيز المشروعات الصحية بأفضل وأحدث الوسائل، بما يعمل على تقديم خدمة طبية فائقة الجودة.

وأوضح أن الاجتماع، تناول بحث توافر القوى البشرية بكل التخصصات الطبية، مؤكدا ضرورة التوزيع العادل للأطباء مع مراعاة التوزيع الجغرافى للفرق الصحية، بالإضافة إلى صرف حوافز مجزية للفرق الطبية بتخصص طب الأسرة من العاملين بهذه الوحدات، كما بحث توفير برامج تدريبية للفرق الصحية، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية.

ونوه المتحدث الرسمى، إلى أن الوزير، تابع معدلات الإنجاز بأنظمة التشغيل الحديثة والميكنة، باحثا وضع حلول للتحديات التى قد تواجه نظم الميكنة، كما وجه الوزير، خلال الاجتماع بتدشين لجنة فنية لتقييم إداء الوحدات فنيا وإدرايا ومتابعة معدل الترددات، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارت والتدخل السريع، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لاستكمال المشروع فى كافة مراحله وبصورة منجزة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع حياة كريمة، ووائل الساعى، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية، والدكتور محمود الديب منسق مبادرة حياة كريمة.