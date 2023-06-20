الأوقاف: الأضحية سنة مؤكدة يفوت المسلم خير كبير بتركها إذا كان قادرا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن جمهور الفقهاء أكدوا أن الأضحية سنّة مؤكّدة يفوت المسلم خيرٌ كبير بتركها إذا كان قادرًا على القيام بها، فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال "ما عمِل آدمِى مِنْ عملٍ يوْم النحْرِ أحب إِلى اللهِ مِنْ إِهْراقِ الدمِ، إِنها لتأْتِى يوْم الْقِيامةِ بِقُرُونِها وأشْعارِها وأظْلافِها، وإِن الدم ليقعُ مِن اللهِ بِمكانٍ قبْل أنْ يقع مِن الأرْضِ، فطِيبُوا بِها نفْسًا" .





وأشار وزير الأوقاف، فى صفحته الرسمية على "الفيس بوك"، إلى أن بعض العلماء أكدوا أن الأضحية واجبة على القادر المستطيع.

وأوضح العلماء أن تارك الأضحية مع قدرته عليها قد فاته الأجر العظيم والثواب الكبير، والخروج من الخلاف يقتضى من القادر المستطيع أن يحرص على الأضحية، فثوابها عظيم وهى أفضل عمل يعمله المسلم فى يوم النحر، حيث يقول الحق سبحانه "فصل لربك وانحر"، مؤكدا أنه من أدخل السرور على الفقراء والمحتاجين وسعى فى جبر خواطرهم وقضاء حوائجهم كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة.

وأكد الوزير أن الأضحية كما تجزئ بالمباشرة تجزئ أيضا بطريق الإنابة من خلال صكوك الأضاحى مع ما للصكوك من فوائد كثيرة من أهمها الوصول إلى المستحقين أينما كانوا مع تعظيم الاستفادة بكل جزء من أجزاء الأضحية لصالح المستحقين والحفاظ على البيئة بالذبح داخل المجازر المعتمدة المخصصة للذبح.

ولفت إلى أنه لا ينبغى لأحد أن يذبح أضحيته فى الطرقات أو مداخل العمارات أو أى مكان غير المجازر المخصصة للذبح، حفاظا على البيئة والسلامة الصحية معا، ودفعا لما قد يحدث من أذى جيرانه أو غيرهم، أو عدم التخلص من مخلفات الذبح بصورة صحيحة على نحو ما قد يفعله بعض المضحين من إلقاء هذه المخلفات فى المصارف أو الترع أو غيرها من الأماكن غير المخصصة لإلقاء هذه المخلفات.