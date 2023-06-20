محافظ القاهرة: كميات كبيرة من اللحوم بمنافذ البيع لتلبية احتياجات المواطنين

جدة - نرمين السيد - وجه خالد عبد العال محافظ القاهرة، مديرية التموين بضرورة توفير كل أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين وتقل أسعارها عن مثيلاتها فى الأسواق استعدادا لعيد الأضحى.





وشدد محافظ القاهرة على ضخ كميات كبيرة من أنواع اللحوم المختلفة ونشر منافذ البيع والتوزيع للحوم الطازجة والمجمدة مع تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومى للتأكد من صلاحية المعروض السلعى للاستهلاك حفاظا على صحة المواطنين، وضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

ووجه المحافظ بضرورة تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية خلال الوقفة وأيام العيد للعمل فترتين على مدار اليوم لسرعة تلقى بلاغات المواطنين والعمل على حلها وربطها بغرف عمليات الإدارات التموينية بالأحياء، مع شن حملات مشتركة مع مباحث التموين على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وخلال فترة العيد.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المخابز العامة والخاصة طوال أيام العيد والتأكيد على التنسيق بين المخابز للتناوب على العمل خلال اجازة العيد، وكذلك متابعة مستودعات اسطوانات البوتاجاز والدفع بحصص إضافية لسد احتياجات المواطنين ومواجهة أى زيادة فى الطلب قبل واثناء اجازة عيد الاضحى المبارك وخاصة فى المناطق التى تشهد طلبا متزايدا.

وأشار اللواء عبد النعيم حامد، مدير مديرية التموين، إلى أنه تم توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الاساسية واللحوم بأنواعها المجمدة والطازجة والخراف البلدية الحية والمذبوحة من خلال التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتى النيل والأهرام والمصرية، لافتا إلى قيام محافظة القاهرة بإنشاء منافذ متعددة ومنتشرة بجميع الاحياء تحت إشراف مديرية الطب البيطرى والتموين لبيع اللحوم البلدية الطازجة والمبردة والمجمدة المستوردة بأسعار مناسبة وبتخفيضات عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم.

وأضاف مدير المديرية أنه يوجد منافذ توزيع متنقلة فى المناطق الشعبية والأكثر احتياجا من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ تابعة لوزارة الزراعة لتوفير اللحوم والسلع الرئيسية بها.

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية تتلقى شكاوى المواطنين على أرقام تليفونات 27420019، و27420025، و27420037، و27420038 طوال فترة العيد.

وأكد مدير المديرية أنه سيتم تكثيف الرقابة على المخابز بصفة عامة، ورصد أى كميات من الدقيق لم يتم تشغيلها وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مشيرا إلى وجود 1957 مخبز قطاع خاص وعام ستعمل خلال فترة العيد مع السماح لبعض المخابز بالإجازات بنسبة 10% للقيام بعمليات الإصلاح والصيانة بالإضافة إلى عمل جميع المطاحن بالمحافظة بكامل طاقتها ويتم المرور عليها للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية.

وأشار مدير المديرية إلى أنه سيتم تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين ومراكز ومكاتب بيع اسطوانات الغاز لتوفير هذه السلعة طوال العيد مع تكثيف الحملات على منافذ التوزيع والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكليف مفتش مقيم بكل مستودع للإشراف على التسليمات والتوزيعات وإخطار المديرية بأى قصور فى الكميات الواردة أو حاجة المنطقة لمزيد من الأسطوانات كما تم مخاطبة وزارة التموين لزيادة حصة المحافظة بنسبة 10% لمواجهة أى زيادة فى الطلب خلال فترة العيد.