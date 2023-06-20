التعليم: الأسئلة المتداولة لمادة اللغة الفرنسية من امتحان العام الماضى

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن كل الصور المتداولة لأسئلة اللغة الفرنسية، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعى، قبل بداية انطلاق امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، صباح اليوم، تعود لامتحان العام الماضى، وليس لها أى علاقة بامتحان اليوم.





وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة شادى زلطة، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول. وأضاف المتحدث أن الوزارة تناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

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