رئيس الوزراء يتابع جهود دفع الحركة السياحية فى طابا ونويبع

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ودكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء عبد الناصر العزب، جهاز تنمية سيناء، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، وسراج سعد الدين، رئيس هيئة التنمية السياحية، والدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشؤون الفنية، واللواء إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة للشؤون المالية والاستثمار، والمهندس سامى سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى نويبع وطابا، ومسؤولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار الجهود المتواصلة لدفع عجلة التنمية فى سيناء بمختلف القطاعات، وخاصة ما يتعلق بقطاع السياحة، هذا إلى جانب العمل على حل المشكلات، وإزالة التحديات التى تواجه رجال الأعمال والمستثمرين فى هذا القطاع المهم.

ولفت رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذى عقده مؤخرا مع اتحاد المستثمرين، وتم خلاله مناقشة واستعراض عدد من التحديات والمعوقات، ومنها أهمية تفعيل مطار نويبع، وتقديم المزيد من التيسيرات فى الإجراءات فيما يتعلق بالمنفذ البرى، موضحا أننا اليوم بصدد التعامل مع هذه التحديات، ودراسة عدد من الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى مضاعفة معدلات الحركة السياحية لكل من طابا ونويبع، مؤكدا أهمية التركيز على كفاءة الطرق الموصلة لهذين المقصدين السياحيين، وكذا العمل على زيادة ماكينات الدفع الالكترونى بمختلف المناطق بالمدينتين.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيجرى بصحبة الوزراء المعنيين، والمحافظين، زيارة ميدانية قريبا لمدينتى طابا ونويبع، للتعرف على أرض الواقع على المشكلات التى تواجه المدينتين، ومتابعة موقف الفنادق المتعثرة، وذلك بهدف إعادة احياء هذه الثروة العقارية السياحية، هذا إلى جانب العمل على بلورة رؤية متكاملة من جانب الوزراء المعنيين لمختلف أوجه التطوير المطلوب تنفيذها على أرض هاتين المدينتين، مشددا على أهمية العمل على تشغيل الفنادق المعطلة فى هذه المنطقة، ومؤكدا استعداد الدولة لاتخاذ أى قرارات تسهم فى دفع السياحة هناك.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كامل الوزير، موقف عدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، مشيرا إلى أنه جار دراسة الطلبات المطروحة من جانب عدد من المستثمرين السياحيين، من خلال مجموعة من اللجان التى قامت بزيارة على أرض الواقع، لافتا إلى أنه سيتم بالفعل العمل على تطوير منفذ طابا، ومؤكدا أنه جار العمل حاليا على تنفيذ العديد من مشروعات التطوير لعدة طرق ومحاور فى نطاق المحافظين.

وتناول الدكتور عاصم الجزار، ما قدمته الدولة من محفزات وتيسيرات للمستثمرين بوجه عام خلال الفترة الأخيرة، خصوصا من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هناك استعدادا لتقديم أية محفزات إضافية تسهم فى نمو القطاع السياحى بهذه المنطقة.

وأشار أحمد عيسى، إلى أن لدينا فرصة كبيرة لنمو القطاع السياحى فى هذه المنطقة الواعدة، لاسيما فى ظل الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرا، لدخول السائحين والانتقال بين البلدان المجاورة، لافتا إلى الزيارة الترويجية التى قام بها مؤخرا لإيطاليا، والتى شملت عرض مميزات مناطق طابا ونويبع، وما تتمتع به من مقومات، موضحا أنه تم الاتفاق على تنظيم رحلات ترويجية لهذه المنطقة الفريدة.

واستعرض محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للسياحة فى منطقة طابا، وذلك سواء للمستثمرين أو للسائحين، لافتا فى هذا الصدد إلى ما يتعلق بإجراءات الدخول عبر منفذ طابا، وكذلك مطار طابا، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، منوها إلى أن مطار طابا يعمل حاليا ويستقبل العديد من الرحلات.

كما شرح المحافظ الإجراءات المتخذة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق بمدينة طابا، وذلك بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة من مختلف القطاعات، لتحسين جودة الحياة، وجذبا لمزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.

وأشار محافظ شمال سيناء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات لإتاحة المزيد من التيسيرات، وخاصة ما يتعلق بالدخول والخروج، هذا إلى جانب ما يتعلق بتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة فى قطاع السياحة.

وأوضح محمد أبو موسى، إلى أنه سيتم بحث مختلف المطالب والتوصيات المطروحة من جانب المستثمرين السياحيين، بما يسهم فى تيسير الإجراءات، ودفع حركة السياحة.

وتوجه المهندس سامى سليمان، خلال الاجتماع، بالشكر للحكومة على سرعة استجابتها وعقد مثل هذا الاجتماع لمناقشة ودراسة التحديات التى تواجه قطاع السياحة فى طابا ونويبع، مستعرضا عددا من تلك التحديات، ومقترحا مجموعة من التوصيات والإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذه التحديات، حيث أشار إلى أهمية إقامة مول تجارى بمنفذ طابا لعرض مختلف السلع والمنتجات المصرية، مؤكدا جاهزية اتحاد المستثمرين للمشاركة فى تنفيذ هذا المول، لافتا كذلك إلى الاهتمام بالتوسع فى إقامة المؤتمرات والفعاليات المختلفة بكل من طابا ونويبع، بما يسهم فى الترويج لهذين المقصدين السياحيين المهمين.

وخلال الاجتماع، طالب المهندس سامى سليمان، بزيادة الحوافز الممنوحة للمستثمرين السياحيين بقطاع طابا ونويبع، والعمل على حل المشكلات التى تواجههم، جذبا لمزيد من المستثمرين فى هذا القطاع، قائلا: "المستثمرون مستعدون لفتح مشروعاتهم وضخ المزيد من الاستثمارات".

من جانبه، أشار الدكتور محرم هلال إلى أهمية إتاحة المزيد من التيسيرات للسائحين الوافدين، وكذلك التوسع فى المزيد من المحفزات للمستثمرين السياحيين، دعما للاستثمار السياحى بقطاع طابا ونويبع.