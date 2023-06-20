وزير الدولة للإنتاج الحربى يشهد تشغيل تجريبى لمنتجات مصنع إنتاج المدرعات

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة للوزارة شهد خلالها إجراءات التشغيل التجريبى لعدد من المدرعات التى يقوم المصنع بإنتاجها، ورافقه خلال الجولة عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى.





جاء ذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية التى يحرص عليها الوزير بغرض المتابعة الدورية والاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة. وأجرى رئيس مجلس إدارة المصنع تقديما نظريا تضمن عرض الموقف التنفيذى لـ8 مشروعات بحثية جديدة يقوم المصنع حاليا بتجهيزها للإعلان عنها خلال هذا العام، ثم توجه الوزير إلى منصة الاختبارات، وشهد التشغيل التجريبى لأحد هذه البحوث وهى عبارة عن عربة مدرعة جديدة، كما استطلع عينة لتصنيع مستشفى ميدانى. وتفقد الوزير عددا من المشروعات البحثية والتى تتعلق بتطوير أداء معدات بالخدمة لزيادة قدرتها القتالية، وخلال الجولة أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على الدور الريادى لمصنع (200 الحربى) والذى يعد قلعة الصناعات العسكرية فى مصر، ويسهم المصنع بشكل كبير فى تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من منتجاته المختلفة. وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر بأن (مصنع 200 الحربى) من أضخم مصانع الصناعات العسكرية فى الشرق الأوسط وإفريقيا ويمثل مصدرا رئيسيا لإنتاج مختلف المنتجات العسكرية مثل المدرعات والكبارى وغيرها من المنتجات بأعلى جودة وكفاءة. ورافق وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الجولة الميدانية كل من المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعدد من المسؤولين.

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